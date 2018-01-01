Сиренко сразится за титул чемпиона в следующем бою

Ближайший поединок Владислава Сиренко состоится в июне.

Уркианский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко в следующем поединке поборется за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи, сообщает Boxingnews.com.ua.

Бой Сиренко состоится в июне, но кто станет соперником боксера пока неизвестно.

По словам тренера украинца Джеймса Али Башира, и Сиренко и его команда хочет более сильного соперника, чем были у него ранее, но договориться о боях с такими бойцами сложно.

Напомним, в своем крайнем поединке Сиренко в первом раунде отправил в нокаут венгра Ласло Тота. Поединок состоялся в столице Австрии - Вене.

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