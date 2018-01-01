Линарес: Ломаченко преклонится перед королем Хорхе

Хорхе Линарес убежден в своей победе над Василием Ломаченко.

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес уверен, что он одержит победу над Василием Ломаченко.

"Я покажу, почему я не только лучший легковес в мире, но и один из лучших боксеров Р4Р. У меня есть скорость, сила и навыки, чтобы выиграть у Ломаченко. 12 мая Василий Ломачченко преклонится перед королем Хорхе!" – убежден Линарес.

Напомним, 21 марта стороны официально объявили о проведении боя Ломаченко – Линарес 12 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что стали известны цены билетов на бой Ломаченко – Линарес.

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