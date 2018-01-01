Телеканал Sky Sports выиграл награду за показ боя Кличко - Джошуа

Sky Sports победил в номинации за лучшую спортивную программу.

Телеканал Sky Sports получил награду от Королевского телевидения за трансляцию поединка Кличко - Джошуа, который победил в номинации за лучшую спортивную программу 2017 года.

Боксерский поединок украинца и британца соперничал за победу в номинации с Кубком Англии и чемпионатом Европы по футболу среди женских команд.

Глава боксерского направления Sky Sports Адам Смит отметил качественную работу сотрудников телеканала в подготовке к шоу, а также поблагодарил боксеров, которые проявили лучшие джентельменские качества перед и во время боя.

"Много специалистов Sky Sports долго и блестяще работали, чтобы создать незабываемое шоу. Энтони и Владимир – прекрасные спортсмены и джентльмены, демонстрирующие уважение по отношению друг к другу до, во время и после боя. Сам боксерский вечер был выдающимся, он побил все рекорды и вошел в историю супертяжелого веса. Захватывающая и эпическая битва. Наверное, это был лучший вечер за всю историю Sky, и мы рады выиграть эту награду", - цитирует слова Смита Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бой Кличко – Джошуа выиграл две награды по версии Yahoo.com.

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