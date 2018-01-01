Переключиться на мобильную версию

Сондерс: Мне нравится Альварес как боец, но все же он – жулик

Комментариев: 0
Британский боксер поделился мнением о положительной допинг-пробе мексиканца.
Билли Джо Сондерс
Билли Джо Сондерс
Getty Images

Чемпион в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) прокомментировал положительный допинг-тест Альвареса на наличие запрещенного препарата кленбутерола.

"Скорее всего, это никакое не стечение обстоятельств. Не случайно же он так раскабанел перед первым поединком. У него было много времени, кто знает, чем они занимались. Кленбутерол здорово помогает. Дыхалка и все такое. Мне нравится Канело как боец, но все же он – жулик.

Жульничая, вы подвергаете риску здоровье и даже жизнь соперника. Мы все знаем, бокс – опасный спорт, здесь не единожды случались смертельные случаи.

Ужасно, что попался спортсмен настолько высокого уровня. Считаю, необходимо ввести пожизненную дисквалификацию для тех, кто применяет допинг. Бокс должен быть чистым спортом", – цитирует Сондерса Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Головкин обвинил Альвареса в приеме допинга и обмане.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Билли Джо Сондерс, Сауль Альварес, допинг, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь