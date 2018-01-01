Сондерс: Мне нравится Альварес как боец, но все же он – жулик

Британский боксер поделился мнением о положительной допинг-пробе мексиканца.

Чемпион в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) прокомментировал положительный допинг-тест Альвареса на наличие запрещенного препарата кленбутерола.

"Скорее всего, это никакое не стечение обстоятельств. Не случайно же он так раскабанел перед первым поединком. У него было много времени, кто знает, чем они занимались. Кленбутерол здорово помогает. Дыхалка и все такое. Мне нравится Канело как боец, но все же он – жулик.

Жульничая, вы подвергаете риску здоровье и даже жизнь соперника. Мы все знаем, бокс – опасный спорт, здесь не единожды случались смертельные случаи.

Ужасно, что попался спортсмен настолько высокого уровня. Считаю, необходимо ввести пожизненную дисквалификацию для тех, кто применяет допинг. Бокс должен быть чистым спортом", – цитирует Сондерса Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Головкин обвинил Альвареса в приеме допинга и обмане.

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