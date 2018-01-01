Сондерс: В любом случае дам бой Головкину

Британский боксер готов провести бой з Головкиным, даже если он проиграет в реванше с Альваресом.

Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) утверждает, что готов дать титульный шанс действующему чемпиону WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) даже в том случае, если тот проиграет 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО) и лишится титулов.

"Головкин должен понимать одну простую истину. Без титулов ему нечего особо поставить на кон. В таком случае уже я стану "стороной А", а не он. Поединок ведь почти гарантированно пройдет в Великобритании. Конечно же, я готов дать ему шанс, даже если он проиграет Альваресу. Но лучше всё-таки ему победить мексиканца", – считает Сондерс.

"Я даже скрещу за Головкина пальцы. Надеюсь, он победит, но это будет сложно сделать. Головкину предстоит драться не только с Альваресом, но и с судьями, с рефери, с компанией Golden Boy Promotions. Считаю, он выиграл в первом поединке", – цитирует Сондерса Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что у Головкина есть запасной план, в случае отмены боя с Альваресом.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!