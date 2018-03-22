Линарес расстался с тренером перед боем с Ломаченко

Исмаэль Салас будет готовить Дэвида Хэя к реваншу против Тони Белью.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) перед стартом тренировочного лагеря перед боем против обладателя титула WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) расстался со своим тренером Исмаэлем Саласом.

Это произошло из-за того, что Салас будет готовить Дэвида Хэя (28-3, 26 КО) к реваншу против Тони Белью (29-2-1, 19 КО).

“Линарес уже не со мной. Он предпочитает оставаться и тренироваться в Японии и Лас-Вегасе. Я не могу поехать с ним из-за подготовки в Лондоне Дэвида Хэя к реваншу против Тони Белью в мае. Поэтому мы разошлись.

Линаресу нужен опытный эксперт, человек, который сможет направить его на правильный путь, поскольку Хорхе ждет большая шахматная партия и ему понадобиться план“, – сказал Салас в интервью Boxingnewsonline.net.

Напомним, 21 марта стороны официально объявили о проведении боя Ломаченко – Линарес 12 мая в Нью-Йорке.

Напомним, ранее не исключался вариант, что Линарес будет готовиться к бою против Ломаченко совместно с Хэем.

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