Джошуа ответил Уайту относительно предложения UFC

По словам британца, он не против посотрудничать с Даной Уайтом.

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил о готовности начать сотрудничество с президентом UFC Дэной Уайтом, если тот станет боксерским промоутером.

"Я на сто процентов готов работать с Дэной Уайтом. У меня отличные рабочие отношения с нынешним промоутером Эдди Хирном, который сам открыт к сотрудничеству с президентом UFC. Если интерес Уайта будет реальным, то я уверен, что мы с Дэной сможем организовать отличные поединки и заработать неплохие деньги на этом", – цитирует британца MMA News.

Ранее сообщалось о том, что Энтони Джошуа может получить космические деньги, если подпишет контракт с UFC.

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