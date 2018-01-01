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Джошуа ответил Уайту относительно предложения UFC

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По словам британца, он не против посотрудничать с Даной Уайтом.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил о готовности начать сотрудничество с президентом UFC Дэной Уайтом, если тот станет боксерским промоутером.

"Я на сто процентов готов работать с Дэной Уайтом. У меня отличные рабочие отношения с нынешним промоутером Эдди Хирном, который сам открыт к сотрудничеству с президентом UFC. Если интерес Уайта будет реальным, то я уверен, что мы с Дэной сможем организовать отличные поединки и заработать неплохие деньги на этом", – цитирует британца MMA News.

Ранее сообщалось о том, что Энтони Джошуа может получить космические деньги, если подпишет контракт с UFC.

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Теги: UFC, Дана Уайт, Энтони Джошуа
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