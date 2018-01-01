Хирн: Джошуа зарабатывает в 10 раз больше Уайлдера, но промоутерам платит меньше

Эдди Хирн возмутился фразе Уайлдера о том, что он доит Джошуа.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что доходы британца в разы превышают доходы Деонтея Уайлдера.

Хирна возмутила фраза американского чемпиона WBC о том, что он просто "еще один белый парень, который доит чернокожего боксера". В ответ на это промоутер сказал, что Уайлдер больше платит своей команде, чем Джошуа.

"Это возмутительно. Мне нравятся комментарии некоторых бойцов по этому поводу. Правда в том, что я работаю с Джошуа, но Уайлдер платит своим промоутерам, спонсорам и команде значительно больший процент, чем Энтони. Доходы Джошуа в 10 раз превышают доходы Уайлдера.

Деонтею нужен хороший промоутер. Как это получилось, что он не стал звездой и зарабатывает копейки? Он же чемпион мира, отличный боец, но его популярность очень низкая и зарабатывает он не много. Его определенно нужно подоить", – цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, следующим соперником Энтони Джошуа станет Джозеф Паркер, бой с которым состоится в Кардиффе 31 марта. Уайлдер не раз заявлял о желании провести бой с Джошуа, на что британец ответил положительно, но не верит в серьезность намерений Уайлдера.

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