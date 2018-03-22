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Джошуа: Уайлдеру стоит перестать жить фантазиями

Комментариев: 2
Энтони Джошуа попросил Уайлдера серьезно относиться к возможному бою с ним.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что его команда заморозит переговоры, если обладающий титулом WBC Деонтей Уайлдер не перестанет "орать", требуя провести с ним поединок. Об этом Джошуа заявил на своей открытой тренировке.

"Уайлдеру стоит быть реалистом и перестать жить фантазиями. Если он будет серьезно относиться к бою, мы проведем серьезные перговоры. Если он не перестанет веселиться и орать, то мы их (переговоры – ред.) заморозим", – цитирует Джошуа BBC.

Ранее сообщалось, что Джошуа пообещал кровь в ринге с Джозефом Паркером.

Напомним, бой Джошуа - Паркер состоится 31 марта в Кардиффе.

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Теги: Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бокс, бой
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Комментариев (2)
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Костыль  (аноним)  22.03.2018, 11:48
Оценка:  0
Костыль
Джошуа молодец! Достойный чемпиона. Нужно быть мужикком, а не клоуном как дылдер.
петенька  (аноним)  22.03.2018, 11:35
Оценка:  0
петенька
Джошуа переживает за свой пуканчик и стеклянный подбородок)))).
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