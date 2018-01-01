У Головкина есть запасной план, в случае отмены боя с Альваресом

Казахстанец мечтает объединить все чемпионские пояса.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC/WBA/IBF Геннадий Головкин в случае срыва боя с мексиканцем Саулем Альваресом может сразиться с обладателем титула WBO Билли Джо Сондерсом.

"Если бой с Альваресом сорвется, то я хочу провести поединок с Сондерсом. У меня есть мечта объединить все чемпионские пояса, и встреча с Билли Джо вписывается в эту схему. Я все же надеюсь, что бой с Саулем состоится, но если нет, то у меня есть запасной вариант", – приводит слова казахстанца Daily Mail.

Напомним, Канело провалил допинг-пробу перед реваншем с Геннадием Головкиным. Теперь поединок находится под угрозой срыва.

Ранее Билли Джо Сондерс, который в нынешнее время залечивает травму, выразил надежду, что Головкин победит Альвареса.

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