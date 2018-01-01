Джошуа провел открытую тренировку перед боем с Паркером

Энтони Джошуа побоксировал и ответил на вопросы журналистов.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа провел открытую тренировку перед боем с обладателем титула WBO Джозефом Паркером, который состоится 31 марта в Кардиффе.

Тренировка прошла на тренировочной базе боксера в Шеффилде.

Ранее сообщалось, что Джозеф Паркер пообещал отправить Энтони Джошуа в нокаут.

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