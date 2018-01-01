Переключиться на мобильную версию

Джошуа провел открытую тренировку перед боем с Паркером

Комментариев: 0
Энтони Джошуа побоксировал и ответил на вопросы журналистов.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа провел открытую тренировку перед боем с обладателем титула WBO Джозефом Паркером, который состоится 31 марта в Кардиффе.

Тренировка прошла на тренировочной базе боксера в Шеффилде.

Ранее сообщалось, что Джозеф Паркер пообещал отправить Энтони Джошуа в нокаут.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, открытая тренировка, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь