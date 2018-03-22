Сондерс рассказал, когда сумеет восстановиться

Британский боксер рассказал, что у него не было другого выхода, кроме как перенести бой против Мартина Маррея.

"Приношу свои извинения сопернику и фанатам, которых я подвел. К сожалению, таков наш спорт, где травму можно получить в любой момент.

У меня не было выбора, кроме как перенести бой на более поздний срок. Уверен, что к 23 июня я буду в оптимальной форме и смогу провести поединок, который порадует всех болельщиков бокса", – цитирует Билли Джо Сондерса BoxingScene.

Ранее сообщалось о том, что британец получил травму и отложил бой против своего соотечественника Мартина Мюррея.

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