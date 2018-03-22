Альварес матерно объяснил, что сделает в реванше с Головкиным

Мексиканский боксер не стеснялся в выражениях в соцсети.

Мексиканский средневес Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) интенсивно готовится к реваншу против чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадия Головкина (37-0-1, 34 КО).

Помимо подготовки, мексиканец успевает сыпать в адрес казахстанского боксера угрозами. Всю свою брань Канело опубликовал в Instagram.

"Маленькая с*ка. Я собираюсь надрать твою долбанную задницу", – написал Альварес.

Напомним, реванш Головкина и Альвареса должен состояться 5 мая. В начале февраля Альварес сдал положительную допинг-пробу, но было доказано, что запрещенный препарат попал в организм мексиканца вместе с едой.

Позже Головкин заявил о том, что Канело употреблял допинг осознанно, а также назвал мексиканца и его промоутера Оскара де ла Хойю "грязными бойцами".

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