Альварес матерно объяснил, что сделает в реванше с Головкиным
Мексиканский средневес Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) интенсивно готовится к реваншу против чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадия Головкина (37-0-1, 34 КО).
Помимо подготовки, мексиканец успевает сыпать в адрес казахстанского боксера угрозами. Всю свою брань Канело опубликовал в Instagram.
"Маленькая с*ка. Я собираюсь надрать твою долбанную задницу", – написал Альварес.
VIDEO | ¡@Canelo llamó 'little bitch' a @GGGBoxing!😱😱😱😱😱— La Afición (@laaficion) 22 березня 2018 р.
Pero, ¿por qué?https://t.co/U4kOd1RWtk👈 Los detalles pic.twitter.com/gEIkifvIWn
Напомним, реванш Головкина и Альвареса должен состояться 5 мая. В начале февраля Альварес сдал положительную допинг-пробу, но было доказано, что запрещенный препарат попал в организм мексиканца вместе с едой.
Позже Головкин заявил о том, что Канело употреблял допинг осознанно, а также назвал мексиканца и его промоутера Оскара де ла Хойю "грязными бойцами".
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