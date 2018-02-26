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Ломаченко похвастался битой с автографом звезды МЛБ

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Украинский боксер получил подарок от звезды бейсбола.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) получил памятный подарок от бейсболиста Карлоса Корреа.

23-летний Корреа выступает за Хьюстон Астрос в Главной лиге бейсбола на позиции шорт-стопа, а в 2015-м году ему удалось стать новичком года в чемпионате. Сейчас игрок из Пуэрто-Рико является одним из лучших в МЛБ на своей позиции.

 

Not Satisfied #neversettle ⚾️

Допис, поширений Carlos Correa (@teamcjcorrea)

Ломаченко получил от звезды бейсбола презент, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

"Спасибо одному из лучших шорт-стопов в бейсболе и чемпиону Мировой серии Карлосу Корреа за биту с автографом", – подписал фото украинский чемпион.

Напомним, следующий поединок Ломаченко проведет против обладателя пояса WBA Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) 12 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что стали известны цены билетов на бой Ломаченко – Линарес.

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Теги: Василий Ломаченко, бейсбол, бита, подарок, фото, вне игры, бокс
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