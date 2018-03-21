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Джошуа проведет еще один бой с Уайтом – Хирн

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Эдди Хирн анонсировал реванш Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Проумоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн анонсировал реванш чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO с Диллианом Уайтом. 

"Джошуа проведет еще один бой с Диллианом Уайтом. Думаю, если спросить у самого Энтони, какой бой он хотел бы провести больше всего, он назвал бы Уайта, потому что чувствует, что провел тот бой не лучшим образом. 

Но это не меняет того факта, что я хотел бы видеть бой Джошуа с Деонтеем Уайлдером. Думаю, что если у Джошуа следующий бой будет не против Уайлдера, то с Деонтеем встретится Уайт. Я бы хотел, чтобы Диллиан провел титульный бой перед реваншем с Джошуа", – приводит слова Хирна ресурс Sky Sports.

Свой следующий бой Энтони Джошуа проведет против Джозефа Паркера. Поединок запланирован 31-е марта и должен состоятся в Кардиффе. 

Напомним, что первая встреча Джошуа и Уайта состоялась в декабре 2015 года. Энтони сумел победить Диллиана нокаутом в седьмом раунде. 

Ранее Джошуа пообещал кровь в бою с Джозефом Паркером

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Эдди Хирн
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