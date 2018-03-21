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Усик запечатлел свою подготовку к финалу WBSS в мотивирующем ролике

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Александр Усик продолжает подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/p/BgjSoWmlFWF/?taken-by=usykaa

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик записал эффектный ролик со своего тренировочного лагеря перед финальным поединком Всемирной боксерской суперсерии, где он встретится с российским боксером Муратом Гассиевым.

"Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за свое будущее уже сейчас! Именно постоянный труд помог мне достичь определенных высот и продолжать двигаться дальше", – написал Усик под видео, которое выложил в свой Instagram.

Отметим, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев отправился в США для подготовки к бою с Усиком.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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