Джошуа пообещал кровь в бою с Паркером

Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка против Джозефа Паркера.

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа намерен устроить яркий бой против обладателя титула WBO Джозефа Паркера.

"Я не могу в точности рассказать вам, как пройдет бой, но мы большие, мы сильные и наши удары будут больны. Я уверен в том, что в ринге будет кровь. Вы увидите действительно хорошие комбинации, которые раньше не видели у супертяжеловесов.

Давайте наведу пример. Паркер – это Холифилд а я – Риддик Боу. Я повыше и помускулистее. Когда дрались те двое, то они имели скорость, комбинации и, надеюсь, нам получиться повторить то, что в свое время делали великие.

Я работаю над техникой и подобными вещами, так что мне не стоит переживать из-за веса. Сейчас я чувствую себя комфортно", – цитирует британца ресурс Sky Sports.

Напомним, что поединок Энтони Джошуа и Джозефа Паркера пройдет 31-го марта в Кардиффе.

Ранее Джозеф Паркер заявил, что отправит в нокаут Энтони Джошуа. Кроме того стали известны гонорары боксеров. Смотрите также промо видео боя Джошуа – Паркер.

За перипетиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.

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