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Ломаченко: С Линаресом должен получиться невероятный бой

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Украинский боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя.
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
BoxingScene.com

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) рассказал о предстоящем бое с обладателем пояса WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

"С нетерпением жду боя. Должен получиться невероятный поединок. Болельщики со всего мира с ожидают этого.

Спасибо моей Top Rank за то, что они смогли сделать для меня этот бой. Спасибо ESPN. С нетерпением жду 12 мая, ведь мне предстоит дебют на главной сцене Madison Square Garden", – цитирует Ломаченко ESPN.

Ранее сообщалось, что стали известны цены билетов на бой Ломаченко – Линарес.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
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