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Арум – о Ломаченко: Он один из величайших боксеров, которых вы когда-либо видели

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Промоутер Василия Ломаченко в предвкушении боя против Хорхе Линареса.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум убежден, что Василий Ломаченко и Хорхе Линарес – два невероятно зрелищных боксера.

"Это – поединок между двумя невероятно зрелищными бойцами. Один из числа величайших боксеров, которых вы когда-либо видели, а именно Василий Ломаченко, дебютирует в легком весе в поединке против лучшего боксера дивизиона Хорхе Линареса. Спасибо всем, кто помог организовать этот поединок", – приводит слова Арума издание ESPN. 

Отметим, что поединок Ломаченко и Линареса пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden. 

Ранее стала известна стоимость билетов на бой Ломаченко и Линареса

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Теги: бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.03.2018, 20:14
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