Арум – о Ломаченко: Он один из величайших боксеров, которых вы когда-либо видели

Промоутер Василия Ломаченко в предвкушении боя против Хорхе Линареса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум убежден, что Василий Ломаченко и Хорхе Линарес – два невероятно зрелищных боксера.

"Это – поединок между двумя невероятно зрелищными бойцами. Один из числа величайших боксеров, которых вы когда-либо видели, а именно Василий Ломаченко, дебютирует в легком весе в поединке против лучшего боксера дивизиона Хорхе Линареса. Спасибо всем, кто помог организовать этот поединок", – приводит слова Арума издание ESPN.

Отметим, что поединок Ломаченко и Линареса пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden.

Ранее стала известна стоимость билетов на бой Ломаченко и Линареса.

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