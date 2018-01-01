Пакьяо разорвал контракт с Арумом

Мэнни Пакьо больше не сотрудничает с Бобом Арумом.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо разорвал деловые отношения с главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом. Отныне экс-чемпион в восьми весовых категориях будет ввести свои дела самостоятельно, сообщил адвокат боксера Элдибрандо Виэрнесто.

"Я смотрел новые контракты Пакьяо и могу сказать, что теперь свои дела Мэнни ведт самостоятельно. Боб Арум больше не имеет никакого отношения к боксеру", – отметил юрист комментарии ресурсу PhilStar.

Отметим, что ни Боб Арум, ни Мэнни Пакьяо эту информацию официально пока что не подтвердили.

Ранее Пакьяо отказался и от услуг своего тренера Фрэди Роуча. Вместо него к следующему бою филиппинца будут готовить сразу три специалиста – Буба Фернандес, Нона Фери и Роджер Фернандес.

Отметим, что свой следующий бой Пакьяо проведет в Малайзии 24 июня против Лукаса Матиссе.

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