Ломаченко – Линарес: стали известны цены билетов на бой

Цена билетов на бой Василия Ломаченко и Хорхе Линареса стартует от 65 долларов (1700 гривен).

Стали известны цены билетов на бой Ломаченко и Линареса BoxingScene.com

В пятницу, 23-го марта, в продажу поступят билеты на вечер бокса, который пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden, где на ринг выйдут Василий Ломаченко и Хорхе Линарес.

Как сообщает ресурс BoxingScene, цена билетов на поединок стартует от 65 долларов (1700 гривен). Также в продажу поступят билеты за 106 долларов (2750 тис. гривен), 206 долларов (5400 тис. гривен), 306 долларов (8000 тис. гривен), 406 долларов (10500 тис. гривен) и 506 долларов (13150 тис. гривен).

Билеты можно приобрести как в кассах, так и на сайте Madison Square Garden, а также на ресурсе ticketmaster.com.

Ранее Хорхе Линарес заявил, что у него все, чтобы победить Василия Ломаченко.

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