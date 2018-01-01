Линарес: У меня есть все, чтобы победить Ломаченко

Хорхе Линарес уверен в своей победе над украинцем Василием Ломаченко.

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес рассказал о своих козырях в бою против обладателя титула WBO Василия Ломаченко.

"Болельщики мечтали об этом бое. И мы полностью оправдаем их ожидания. Это будет не просто бой, а поединок между двумя лучшими бойцами дивизиона.

Мне предстоит доказать, что я не только лучший в легком весе, но и то, что я – один из лучших бойцов рейтинга P4P.

У меня есть все для победы: скорость, мастерство и мощь. 12 мая Ломаченко будет свергнут королем Линаресом", – приводит слова венесуэльца издание ESPN.

Напомним, что бой Ломаченко и Линареса запланирован на 12 мая и должен состоятся в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Линареса Кевин Митчелл считает, что у Хорхе нет ни единого шанса в бою с Василием Ломаченко.

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