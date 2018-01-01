Беленький: Гассиев слышит угол и выполняет его требования

Александр Беленький охарактеризовал Мурата Гассиева, который вскоре встретится с Александром Усиком.

Известный журналист и комментатор Александр Беленький рассказал о сильных сторонах российского чемпиона в тяжелом весе по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева, который встретится в финале Всемирной боксерской суперсерии с обладателем титулов WBO и WBC Александром Усиком.

"Мурат - это и талант, и колоссальный труд, и еще одно качество, которое я бы отметил, он - человек, который слышит угол, и очень четко выполняет его требования. Ему сказали: "Мурат сделай" и он сделал. Это бесценное качество.

У него очень холодная голова в бою - это обратная сторона такой спокойной смелости, которая держится не на том, чего он добился, а на том, что он просто не боится. Вот поэтому у него и абсолютно холодная голова", - цитирует Беленького Luckypunch.net.

Ранее сообщалось, что президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов считает Усика быстрее и техничнее Гассиева. На стороне украинца в этом бою также и экс-чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко.

Напомним, бой Усик - Гассиев в рамках финала WBSS состоится 11 мая в Джидде.

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