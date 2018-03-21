Гамбоа разорвал контракт с Golden Boy Promotions
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях больше не будет сотрудничать с с промоутерской компанией Оскара Де Ла Хойи.
Кубинский боксер Юриоркис Гамбоа принял решение расстаться с Golden Boy Promotions, которую возглавляет Оскар Де Ла Хойя.
О причинах разрыва сторон не сообщается. В промоутерской компании подтвердили, что спортсмен заявил о желании покинуть их структуру, после чего его просьбу было удовлетворено.
С кем сейчас будет работать Гамбоа, не сообщается. Ранее Юриоркис уже работал с промоутерами Top Rank, Arena Boxing и SMS Promotions.
Напомним, кубинец является бывшим чемпионом миром в двух весовых категориях.
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