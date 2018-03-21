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Гамбоа разорвал контракт с Golden Boy Promotions

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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях больше не будет сотрудничать с с промоутерской компанией Оскара Де Ла Хойи.
Юриоркис Гамбоа
Юриоркис Гамбоа
Getty Images

Кубинский боксер Юриоркис Гамбоа принял решение расстаться с Golden Boy Promotions, которую возглавляет Оскар Де Ла Хойя.

О причинах разрыва сторон не сообщается. В промоутерской компании подтвердили, что спортсмен заявил о желании покинуть их структуру, после чего его просьбу было удовлетворено.

С кем сейчас будет работать Гамбоа, не сообщается. Ранее Юриоркис уже работал с промоутерами Top Rank, Arena Boxing и SMS Promotions.

Напомним, кубинец является бывшим чемпионом миром в двух весовых категориях.

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Теги: бокс, Юриоркис Гамбоа, Golden Boy Promotions
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петенька  (аноним)  21.03.2018, 13:10
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