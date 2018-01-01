Промоутер Альвареса: Если Головкин обвинил Канело в допинге, то он нервничает из-за боя
Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса ответил на слова его соперника чемпина мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадия Головкина о том, что Альварес и его промоушн врут.
По словам Головкина, мышцы Канело выглядят неестественно, а на руках есть следы от инъекций.
"Все эти обвинения звучат так, будто Головкин не хочет боя с Альваресом. Если это так, то нечего разбрасываться словами. Странно, что эти его комментарии сильно отличаются от тех, что он давал буквально неделю назад, очень странно.
Меня разочаровали слова Головкина о каких-то инъекциях. Он еще и Де Ла Хойю задел. Это все неправда. Это клевета, и мы намерены предпринять соответствующие действия.
Мы встречались с промоутером Головкина Томом Леффлером две недели назад. Но он не контролирует высказывания Головкина и его тренера. Если Геннадий заговорил так, значит он нервничает и переживает по поводу боя.
У нас есть контракт и дата. Бой состоится – это сто процентов. Но если Головкин не хочет драться, пусть выйдет и скажет это", – сказал Гомес.
Ранее сообщалось, что Головкин выразил надежду на последующие отрицательные допинг-пробы Альвареса. Позже три подряд допинг-теста Альвареса оказались отрицательными.
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