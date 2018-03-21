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Головкин обвинил Альвареса в приеме допинга и обмане

Комментариев: 2
Геннадий Головкин назвал Канело и его промоутера обманщиками.
Сауль Альварес и Оскар де Ла Хойя
Сауль Альварес и Оскар де Ла Хойя
BoxingScene.com

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин обвинил мексиканца Сауля Канело Альвареса в приеме запрещенных препаратов и предложит тому пройти проверку на детекторе лжи.

"Я говорю вам, это не мексиканское мясо. Это Канело, это его команда и его промоушн. Канело - обманщик. Они использовали этот допинг, и все пытаются притворяться, что ничего не случилось.

Это было довольно очевидно, мышцы Канело увеличены ... И со следами инъекций, которые были видны. Я могу сказать то же самое про Оскара Де Ла Хойю. Он тоже не чист. Он - "грязный".

Вам надо взять фотографии и спросить у докторов. Любого врача. Пусть он объяснит, что c мышцами. А еще лучше - проверка на детекторе лжи. Тогда не будет глупых вопросов про мясо, фрукты или шоколад", - цитирует Головкина BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Маурисио Сулейман выразил полное доверие Саулю Альваресу в ситуации с допингом.

Напомним, бой-реванш Головкин - Альварес состоится 5 мая в Лас-Вегасе.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс, Сауль Альварес
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Комментариев (2)
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Москвич  (аноним)  21.03.2018, 11:51
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Москвич
Казах начал как курица кудахтать)))). Надо его тоже проверить на детекторе))))). Там наши, российские консультанты помогают, чтоб палева не было)))).
петенька  (аноним)  21.03.2018, 11:33
Оценка:  0
петенька
Их накажут в пуканчик?
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