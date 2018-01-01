Бывший соперник Линареса: У Хорхе нет ни единого шанса победить Ломаченко

Кевин Митчелл был в шаге от победе над венесуэльцем.

Бывший британский боксер Кевин Митчелл считает, что у Хорхе Линареса (39-4, 29 КО) нет шансов в бою против Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

"Первое, что я подумал, это то, что Линаресу хорошо заплатят. Если он согласился выйти в ринг против такого соперника, то ему очень хорошо заплатят. Ломаченко особенный, не думаю, что Линарес может его победить.

Есть ли у Линареса шанс побить Ломаченко? Нет, ни единого шанса. Украинец – особый боксер и я жду от него невероятных вещей в ринге", – сказал Митчелл.

Отметим, что Митчелл отправил Линареса в нокдаун в своем поединке и вел по судейским запискам, но получил сильное рассечение и в итоге уступил венесуэльцу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Напомним, Линарес будет готовиться к бою с украинцем в компании Дэвида Хэя.

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