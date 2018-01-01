Переключиться на мобильную версию

Бывший соперник Линареса: У Хорхе нет ни единого шанса победить Ломаченко

Комментариев: 0
Кевин Митчелл был в шаге от победе над венесуэльцем.
Кевин Митчелл и Хорхе Линарес
Кевин Митчелл и Хорхе Линарес
Getty Images

Бывший британский боксер Кевин Митчелл считает, что у Хорхе Линареса (39-4, 29 КО) нет шансов в бою против Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

"Первое, что я подумал, это то, что Линаресу хорошо заплатят. Если он согласился выйти в ринг против такого соперника, то ему очень хорошо заплатят. Ломаченко особенный, не думаю, что Линарес может его победить.

Есть ли у Линареса шанс побить Ломаченко? Нет, ни единого шанса. Украинец – особый боксер и я жду от него невероятных вещей в ринге", – сказал Митчелл.

Отметим, что Митчелл отправил Линареса в нокдаун в своем поединке и вел по судейским запискам, но получил сильное рассечение и в итоге уступил венесуэльцу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Напомним, Линарес будет готовиться к бою с украинцем в компании Дэвида Хэя.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь