Переключиться на мобильную версию

Усик показал, как готовится на пляже к финалу WBSS

Комментариев: 0
Александр Усик продолжает подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик
Александр Усик
k2ukraine.com

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик проходит первый этап подготовки к бою против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Усик выложил в Instagram очередное фото тренировки с пляжа, а также "залил" в Stories короткое видео.

 

ПРОДОЛЖАЕМ УСЕРДНО ГОТОВИТЬСЯ К БОЮ! 💣

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

 

Публикация от @easyonsport

Напомним, что Александр Усик посетил матч каталонской Барселоны, где придумал кричалку о Лионеле Месси.

Отметим, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев отправился в США для подготовки к бою с Усиком.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь