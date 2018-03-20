Усик показал, как готовится на пляже к финалу WBSS

Александр Усик продолжает подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии.

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик проходит первый этап подготовки к бою против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Усик выложил в Instagram очередное фото тренировки с пляжа, а также "залил" в Stories короткое видео.

Публикация от @easyonsport 20 Мар 2018 в 6:18 PDT

Напомним, что Александр Усик посетил матч каталонской Барселоны, где придумал кричалку о Лионеле Месси.

Отметим, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев отправился в США для подготовки к бою с Усиком.

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