Паркер – о бое с Джошуа: Кто-то улетит в нокаут, но не я

Джозеф Паркер заявил о своих претензиях на победу в поединке с Энтони Джошуа.

Новозеландский чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер уверен в своей победе над Энтони Джошуа, а также порассуждал о эффективности ударов Деонтея Уайлдера.

"Конечно же, кое-какие огрехи у Джошуа и Уайлдера я заприметил. Попытаюсь воспользоваться. Но, конечно же, нужно отметить, что и у американца, и у британца настоящее чемпионское сердце. Они оба были на грани досрочного поражения, но сумели выкарабкаться и одержать победу.

Люди часто критикуют Уайлдера за его размашистость, обзывают "мельницей". Но послушайте, это ведь работает! Как бы там ни было, но он ведь реально вырубил всех, кто стоял напротив.

Бой с Джошуа? Точно знаю, что кое-кто улетит в нокаут. И это буду не я", – приводит слова Паркера ресурс BoxingScene.

Отметим, что поединок Джошуа и Уайлдера запланирован на 31-е марта и должен состоятся в Кардиффе.

Ранее стали известны гонорары боксеров. Смотрите также промо видео боя Джошуа – Паркер.

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