Гвоздик – о бое с Амаром: Это худшее выступление за годы моей карьеры

Украинский боксер прокомментировал свою последнюю победу, которую он одержал над Мехди Амаром.

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о последнем своем бое, в котором одержал победу над французом Мехди Амаром единогласным решением судей.

"Это худшее выступление за годы профессиональной карьеры. Не знаю, что произошло. Я был хорошо готов, и, знаю, все, что могу сказать сейчас, будет звучать как оправдание. С точки зрения подготовки к поединку, мне не на что жаловаться.

Я много работал в тренировочном лагере, но суть заключается в том, что не важно, сколько ты тренируешься, важно, как ты это делаешь. Наверное, моя подготовка к Амару была не совсем верной. В том бою фаворит показал худшее выступление, а его соперник продемонстрировал максимум. Отдаю должное Мехди, он выполнил отличную работу и подарил конкурентный бой. Эксперты и фанаты не ожидали такого", – цитирует украинского боксера Boxingtalk.

Напомним, Александр Гвоздик по очками победил Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

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