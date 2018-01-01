Переключиться на мобильную версию

Гвоздик – о бое с Амаром: Это худшее выступление за годы моей карьеры

Комментариев: 0
Украинский боксер прокомментировал свою последнюю победу, которую он одержал над Мехди Амаром.
Александр Гвоздик в бою с Мехди Амаром
Александр Гвоздик в бою с Мехди Амаром
Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о последнем своем бое, в котором одержал победу над французом Мехди Амаром единогласным решением судей.

"Это худшее выступление за годы профессиональной карьеры. Не знаю, что произошло. Я был хорошо готов, и, знаю, все, что могу сказать сейчас, будет звучать как оправдание. С точки зрения подготовки к поединку, мне не на что жаловаться.

Я много работал в тренировочном лагере, но суть заключается в том, что не важно, сколько ты тренируешься, важно, как ты это делаешь. Наверное, моя подготовка к Амару была не совсем верной. В том бою фаворит показал худшее выступление, а его соперник продемонстрировал максимум. Отдаю должное Мехди, он выполнил отличную работу и подарил конкурентный бой. Эксперты и фанаты не ожидали такого", – цитирует украинского боксера Boxingtalk.

Напомним, Александр Гвоздик по очками победил Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Гвоздик, Мехди Амар
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь