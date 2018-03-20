Альварес после Головкина может встретиться в ринге с ирландским боксером

Сауль Альварес в случае победы над Геннадием Головкиным выйдет на ринг в сентябре.

Свой ближайший бой Сауль Альварес проведет в Лас-Вегасе против Геннадия Головкина. Событие запланированно на 5-е мая.

В случае победы Канелло, СМИ прогнозируют уже следующий бой мексиканца. Как сообщает ресурс Boxingnews24, следующим соперником Альвареса после Головкина станет ирландец Гари О'Салливан. Потенциальный поединок может состоятся в сентябре.

Напомним, что первый бой между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Канело сдал три подряд отрицательных теста на допинг.

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