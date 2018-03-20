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Альварес после Головкина может встретиться в ринге с ирландским боксером

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Сауль Альварес в случае победы над Геннадием Головкиным выйдет на ринг в сентябре.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Свой ближайший бой Сауль Альварес проведет в Лас-Вегасе против Геннадия Головкина. Событие запланированно на 5-е мая. 

В случае победы Канелло, СМИ прогнозируют уже следующий бой мексиканца. Как сообщает ресурс Boxingnews24, следующим соперником Альвареса после Головкина станет ирландец Гари О'Салливан. Потенциальный поединок может состоятся в сентябре.

Напомним, что первый бой между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Канело сдал три подряд отрицательных теста на допинг.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Геннадий Головкин, Гари О'Салливан
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  20.03.2018, 19:43
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петенька
Альварес накажет казаха в пуканчик)))))
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