В Харьков приедет лучшая боксерская сборная мира для встречи с украинцами

В Харькове состоится мировой боксерский турнир, который поспособствует лучшей подготовке украинцев к Олимпиаде-2020.

Президент федерации бокса Украины Владимир Продивус анонсировал мировой форум, который пройдет в апреле в Харькове. В Украину приедут лучшее боксеры из Узбекистана и из Казахстана, которые проведут в Харькове тренировочный сбор, а также поучаствуют в турнире вместе с украинским боксерами. Ожидается и приглашение четвертой команды, однако пока что не уточняется из какой страны именно.

"В Харьков приедут действительно лучшие сборные, которые будут боксировать своими сильнейшими составами. Поэтому, для поклонников бокса это будет очередная замечательная возможность увидеть воочию поединки с участием лучших боксеров планеты. Предшествовать матчевой встречи будет совместный двухнедельный учебно-тренировочный сбор, участие в котором будут принимать все страны-участницы матчевой встречи, а также ряд других сборных команд.

Данное мероприятие пройдет в рамках подготовки к лицензионным стартам на Олимпийские игры. Убежден, что совместные тренировочные сборы с лучшими командами пойдут только на пользу нашим боксерам и дадут возможность пересмотреть наших бойцов в конкурентных поединках. Мы должны сделать все необходимое, чтобы подойти к отборочным соревнованиям на Игры-2020 максимально подготовленными", – приводит слова Продивуса пресс-служба ФБУ.

Отметим, что сборная Узбекистана по боксу выиграла золотые медали на Олимпиаде-2016. Также украинские боксеры Юрий Шестак и Александр Хижняк выиграли домашний чемпионат Европы, который также прошел в Харькове в прошлом году. Кроме того Хижняк выиграл прошлогодний чемпионат мира, который проходил в немецком Гамбурге.

Ранее сообщалось, что Александра Хижняка признали лучшим боксером мира.

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