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Сондерс травмировался и отложил свой бой

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Британец должен был провести защиту титула в апреле в Лондоне.
Билли Джо Сондерс
Билли Джо Сондерс
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) из-за травмы отложил защиту титула на два месяца. Об этом сообщил промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен на своем официальном сайте.

Чемпион травмировал руку на тренировке. В связи с этим поединок Сондерса против Мюррея переносится на 23 июня и пройдет на той же арене, что и планировалось.

Сондерс должен был 14 апреля на арене O2 в Лондоне провести бой против экс-претендента на чемпионский титул своего соотечественника Мартина Мюррея (36-4-1, 17 КО).

Ранее менеджер украинца Деревянченко заявил, что Сергей вытрет пол Сондерсом.

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Теги: Билли Джо Сондерс, бокс, травма
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