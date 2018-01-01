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Бетербиеву назначили нового обязательного претендента

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IBF предлагает Юргену Бремеру бой с Артуром Бетербиевым.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
BoxingScene.com

Международная боксерская федерация (IBF) постановила, что чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев (12-0, 12 КО) обязан защитить свой титул против 4-го номера рейтинга Юргена Бремера (49-3, 35 КО), сообщает Boxing News 24.

Ранее первым претендентом на титул Артура был американец Маркус Браун (21-0, 16 КО), но затем он согласился встретиться с чемпионом WBO Сергеем Ковалевым (32-2-1, 28 КО). Их бой ориентировочно состоится в июне-июле.

До 22 марта Бремер должен решить, воспользуется ли он титульным шансом в бою с Артуром. Если нет, то следующим претендентом будет 5-ый номер – Доминик Бесель (27-1, 10 КО).

Ранее сообщалось, что Бремер должен был выступить в полуфинале WBSS, но подцепил вирусную инфекцию и не смог быть готовым к бою. Вместо Юргена за место в финале турнира бился небитый голландец Никки Хольцкен, но проиграл Калуму Смиту.

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Теги: Артур Бетербиев, Юрген Бремер, претендент, бой, бокс
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