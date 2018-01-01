Линарес к бою с Ломаченко может готовиться с Хэем

Исмаэль Салас будет одновременно готовить Дэвида Хэя и Хорхе Линареса к их поединкам.

Соперник Василия Ломаченко обладатель титула WBA в легком весе Хорхе Линарес может проходить подготовку к бою вместе с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Дэвидом Хэем.

Дело в том, что у боксеров один тренер - кубинец Исмаэль Салас, и, соглашаясь на сотрудничество с Хэем перед его реваншем с Тони Беллью, он не предполагал, что поединки обоих боксеров будут запланированы на май. Сложившуюся ситуацию он объяснил изданию ESPN Deportes.

"Мой контракт с компанией Дэвида Хэя на значительную сумму, это для меня хорошая работа. Но прежде я обсудил все с моими боксерами, и мы договорились, что я буду с ними, если этому не будут мешать мои обязательства перед Хэем. В реванше с Беллью на кону будут стоять большие деньги, и его нельзя перенести. Потом стала известна дата боя Линарес - Ломаченко".

Я должен исполнить обязательства перед Дэвидом Хэем, поэтому предложил Линаресу приехать в Лондон, и мы могли бы организовать совместную подготовку обоих боксеров. Сейчас все зависит от решения промоутера Линареса Акихико Хонды. Я начал работу с Линаресом в момент, когда он потерпел три поражения. А до этого у него были лучшие тренера, в частности и Фредди Роуч. Мы с ним вместе проделали тяжелый путь прежде, чем он пережил лучшие моменты в его карьере", - сказал Салас.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая, а Дэвид Хэй встретится с Тони Беллью 5 мая.

Ранее Фредди Роуч оценил шансы Линареса на победу в поединке против Ломаченко.

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