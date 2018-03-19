Известный бренд выпустил именную серию одежды от Ломаченко

Спортивную экипировку с именем украинского боксера можно будет приобрести в магазинах Reebok.

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко показал специальную серию спортивной одежды, выпущенную компанией Reebok.

Ломаченко сфотографировался с манекенами в одном из фирменных магазинов Бостона, на которых надеты футболки с именем украинского боксера.

Напомним, Василий Ломаченко находится в США в тренировочном лагере перед поединком против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса.

Ранее сообщалось, что по словам Линареса, бой с Ломаченко - это награда для него.

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