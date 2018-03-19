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Известный бренд выпустил именную серию одежды от Ломаченко

Комментариев: 2
Спортивную экипировку с именем украинского боксера можно будет приобрести в магазинах Reebok.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко показал специальную серию спортивной одежды, выпущенную компанией Reebok.

Ломаченко сфотографировался с манекенами в одном из фирменных магазинов Бостона, на которых надеты футболки с именем украинского боксера.

 

Meeting with @reebok in Boston. #staytuned

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Напомним, Василий Ломаченко находится в США в тренировочном лагере перед поединком против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса.

Ранее сообщалось, что по словам Линареса, бой с Ломаченко - это награда для него.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, вне игры
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.03.2018, 13:16
Оценка:  0
гость
началось -бабло побеждает все
Поветкин  (аноним)  20.03.2018, 12:27
Оценка:  0
Поветкин
А с моим именем никто не хочет віпускать((((((((. Пойду маме пожалеюсь(((((.
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