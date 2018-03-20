Поветкин - Прайс: прогноз и ставки букмекеров на бой

Букмекеры считают Александра Поветкина безоговорочным фаворитом в противостоянии с Дэвидом Прайсом.

Прогноз на бой Поветкин - Прайс от букмекеров

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин проведет бой с британским боксером Дэвидом Прайсом.

По мнению букмекеров, российский боксер является фаворитом поединка.

Так, на победу Поветкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,05. На успех британца – 9,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

Напомним, бой между Александром Поветкиным и Дэвидом Прайсом состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс) в андеркарте боя Джошуа – Паркер.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!