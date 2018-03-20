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Поветкин - Прайс: прогноз и ставки букмекеров на бой

Комментариев: 1
Букмекеры считают Александра Поветкина безоговорочным фаворитом в противостоянии с Дэвидом Прайсом.
Прогноз на бой Поветкин - Прайс от букмекеров
Прогноз на бой Поветкин - Прайс от букмекеров

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин проведет бой с британским боксером Дэвидом Прайсом.

По мнению букмекеров, российский боксер является фаворитом поединка.

Так, на победу Поветкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,05. На успех британца – 9,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

Напомним, бой между Александром Поветкиным и Дэвидом Прайсом состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс) в андеркарте боя Джошуа – Паркер.

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Теги: бокс, прогноз, ставки букмекеров, Александр Поветкин, Дэвид Прайс
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Комментариев (2)
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Поветкин  (аноним)  20.03.2018, 11:44
Оценка:  0
Поветкин
Хочу в похотливый пуканчик от Прайса))))).
петенька  (аноним)  20.03.2018, 11:29
Оценка:  0
петенька
Удивительно! Надорву попку от смеха, если выйдет наоборот!
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