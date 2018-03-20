Тайсон Фьюри намерен превзойти Кличко по количеству защит титулов

Британский боксер рассказал о своем плане на ближайшие 10 лет.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, заявил, что намерен побить рекорд Джо Луиса, который не покорился украинской легенде Владимиру Кличко.

Джо Луис провел 26 защит титула, а Владимир Кличко успел защитить свои пояса только 25 раз. Теперь Тайсон Фьюри намерен превзойти украинца, на что готов потратить 10 лет.

"Вы должны знать мой план. У меня есть цель побить великий рекорд Джо Луиса по защите титулов. Владимир Кличко почти побил этот рекорд, пока я не победил его.

У меня впереди есть 10 лет для установления рекорда. Даже если я буду проводить по 3-4 боя в год, все равно смогу его побить.

Это непростой вызов, но я всегда ставлю перед собой выполнимые цели. И хочу, чтобы мой рекорд стал долговечным", – сказал Фьюри на видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Ранее сообщалось, чемпион мира Джозеф Паркер заявил, что Фьюри открыл двери другим боксерам, победив Кличко.

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