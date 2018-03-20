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Джошуа – Паркер: бой рассудит итальянец

Комментариев: 2
Стал известен рефери боксерского поединка Джошуа – Паркер.
Джузеппе Квартароне (справа)
Джузеппе Квартароне (справа)
skysports.com

Чемпион мира по версиям WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа 31 марта проведет объединительный бой против обладателя титула WBO Джозефа Паркера.

Обслужить данный поединок итальянский рефери Джузеппе Квартароне.

"Мы очень довольны должностными лицами, что были назначены на бой. У нас три судьи – из Новой Зеландии, Великобритании и США, а также итальянский рефери. Мы очень рады, что эти люди представляют разные страны", – цитирует тренера Джозефа Паркера Кевина Барри SkySports.

Напомним, бой между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). Ранее стали известны гонорары боксеров.

Смотрите также промо видео боя Джошуа – Паркер:

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, рефери, Джузеппе Квартароне
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  20.03.2018, 11:18
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
Поветкин  (аноним)  20.03.2018, 10:56
Оценка:  0
Поветкин
Сразу же захотел в свой узкий пуканчик от обоих красавчяиков.
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