Джошуа – Паркер: бой рассудит итальянец

Стал известен рефери боксерского поединка Джошуа – Паркер.

Чемпион мира по версиям WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа 31 марта проведет объединительный бой против обладателя титула WBO Джозефа Паркера.

Обслужить данный поединок итальянский рефери Джузеппе Квартароне.

"Мы очень довольны должностными лицами, что были назначены на бой. У нас три судьи – из Новой Зеландии, Великобритании и США, а также итальянский рефери. Мы очень рады, что эти люди представляют разные страны", – цитирует тренера Джозефа Паркера Кевина Барри SkySports.

Напомним, бой между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). Ранее стали известны гонорары боксеров.

Смотрите также промо видео боя Джошуа – Паркер:

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!