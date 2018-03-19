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В WBSS подтвердили Бриедиса в качестве запасного боксера на финал

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Майрис Бриедис в случае непредвиденных обстоятельств сможет заменить Александра Усика или же Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Майрис Бриедис
Майрис Бриедис
k2ukraine.com

Руководство WBSS подтвердило латвийского боксера Майриса Бриедиса в качестве запасного боксера на финал турнира, где встретятся украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. 

Напомним, что Майрис Бриедис уступил Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии по очкам (114:114, 115:113, 115:113).

Финал WBSS состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Также ранее была информация, что Майрис Бриедис может выступить в андеркарде поединка Усик – Гассиев.

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Теги: бокс, Майрис Бриедис, WBSS
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