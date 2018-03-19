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Гвоздик объяснил, почему не верит в победу Стивенсона над Джеком

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Александр Гвоздик поделился мыслями о будущем бое Адониса Стивенсона и Баду Джека.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
boxingscene.com

Украинский временный чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик сомневается, что канадец Адонис Стивенсон подойдет в хорошей форме к бою с Баду Джеком и прогнозирует поражение 40-летнему боксеру.

"Если честно, я считаю все зависит от того, в какой форме к поединку подойдет Стивенсон. На минуточку парню уже 40 лет, он редко боксирует. Да и Джек очень даже неплох. 

Если Стивенсон подойдет к поединку в отличной форме, я, пожалуй, поставлю на него. Но я сомневаюсь. Не верю, что Стивенсон пашет, не вылезая из зала. По-моему, он из тех, кто наслаждается жизнью. Поэтому не знаю, что произойдет в ринге. Увидим", – приводит слова Гвоздика ресурс BoxingScene.

В последнем бою Гвоздик по очками победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом WBC. 

Ранее промоутер украинца Боб Арум заявил, что его клиент не будет сидеть год без боксерских поединков

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон, Баду Джек
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.03.2018, 20:07
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гость
Тебе там ничего не светит кто бы не был . Ты от мешка отгребал хорошо..
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