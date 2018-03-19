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Гвоздик не будет сидеть целый год без дела – промоутер

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Промоутер Александра Гвоздика хочет, чтобы его клиент бился три раза в год.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Промоутер украинского боксера Александра Гвоздика Боб Арум заявил, что его клиент не намерен сидеть целый год без дела.

"Я против того, чтобы парень сидел и ждал своего часа. У нас есть телеканал ESPN, у нас есть свободные даты, есть возможность включить парня в отличные шоу. Гвоздик не будет сидеть целый год без дела и ждать своего шанса. Хочу, чтобы мои бойцы имели возможность боксировать часто, не менее трех раз в год", – приводит слова Арума ресурс BoxingScene.

В последнем бое Гвоздик победил решением судей француза Мехди Амара и стал временным чемпионом WBC в тяжелом весе.

Смотрите полное видео боя Гвоздик – Амар, а также статистику ударов

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Боб Арум
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.03.2018, 18:53
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гость
Куда вы этого мешка тяните .Чемпион с него не получится..
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