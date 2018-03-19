Уайлдер разобрался с чучелом Джошуа

Деонтей Уайлдер бредит о бое против Энтони Джошуа.

Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер решил спровоцировать обладателя титулов по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Кто-то смастерил для Уайлдера чучело, на которое было приклеена фотография с изображением лица Джошуа. Деонтей на камеру с одного удара отправил в нокаут своего возможного оппонента.

Напомним, что следующий бой Джошуа запланирован на 31-е марта против Джозефа Паркера. Ранее британец заявил, что Уайлдер не хочет серьезно вести переговоры, а просто ловит хайп.

Также Энтони не хочет, чтобы Уайлдер поднимался к нему в ринг в случае его победы над Паркером.

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