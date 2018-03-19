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Уайлдер разобрался с чучелом Джошуа

Комментариев: 2
Деонтей Уайлдер бредит о бое против Энтони Джошуа.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер решил спровоцировать обладателя титулов по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Кто-то смастерил для Уайлдера чучело, на которое было приклеена фотография с изображением лица Джошуа. Деонтей на камеру с одного удара отправил в нокаут своего возможного оппонента. 

Напомним, что следующий бой Джошуа запланирован на 31-е марта против Джозефа Паркера. Ранее британец заявил, что Уайлдер не хочет серьезно вести переговоры, а просто ловит хайп

Также Энтони не хочет, чтобы Уайлдер поднимался к нему в ринг в случае его победы над Паркером. 

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джоуша
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.03.2018, 18:07
Оценка:  0
гость
Всем понятно что уолдер дебил . только он может до такого додуматься как пятилетний ребенок..
гость  (аноним)  19.03.2018, 18:03
Оценка:  0
гость
Охуел?!
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