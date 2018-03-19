Ломаченко пригласил болельщиков на ЧМ по хоккею среди юниоров в Киеве
Василий Ломаченко снялся в ролике в поддержку хоккея.
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко пригласил посетить чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который состоится в Киеве с 14 по 20 апреля.
Хоккей - один из любимых видов спорта Василия Ломаченко, поэтому неудивительно, что именно он оказался в этом ролике.
Смотри также видео, на котором Ломаченко играет в хоккей.
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