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Ломаченко пригласил болельщиков на ЧМ по хоккею среди юниоров в Киеве

Комментариев: 1
Василий Ломаченко снялся в ролике в поддержку хоккея.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко пригласил посетить чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который состоится в Киеве с 14 по 20 апреля.

Хоккей - один из любимых видов спорта Василия Ломаченко, поэтому неудивительно, что именно он оказался в этом ролике.

Смотри также видео, на котором Ломаченко играет в хоккей.

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Теги: Василий Ломаченко, хоккей, чемпионат мира по хоккею
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.03.2018, 17:13
Оценка:  0
гость
Удары по голове даром не проходят. Да он и так не блестел умом..
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