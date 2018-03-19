Тренер Поветкина доволен формой, которую набрал боксер перед боем с Прайсом

Иван Кирпа – о предстоящем поединке своего подопечного.

Иван Кирпа, тренер российского боксера Александра Поветкина, прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против британца Дэвида Прайса.

"Сейчас идет ударная неделя спаррингов, и я доволен работой спарринг-партнеров и формой, которую набрал Александр", – приводит слова наставника официальный сайт промоутерской компании Мир бокса.

"Слова Дэвида Прайса, вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Александр Поветкин является очень серьезным соперником для него. На сегодняшний день Александр Поветкин проходит все необходимые допинг-процедуры, регламентированные ВАДА", – добавил менеджер боксера Дмитрий Иванов.

Ранее Дэвид Прайс выразил надежду, что бой с Александром Поветкиным будет честным с точки зрения допинга.

Напомним, поединок Поветкин – Прайс состоится в андеркарде вечера бокса Джошуа – Паркер, который пройдет 31 марта в Кардиффе (Уэльс).

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!