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Тренер Поветкина доволен формой, которую набрал боксер перед боем с Прайсом

Комментариев: 3
Иван Кирпа – о предстоящем поединке своего подопечного.
Иван Кирпа (по центру) – тренер Александра Поветкина
Иван Кирпа (по центру) – тренер Александра Поветкина
vsenabox.ru

Иван Кирпа, тренер российского боксера Александра Поветкина, прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против британца Дэвида Прайса.

"Сейчас идет ударная неделя спаррингов, и я доволен работой спарринг-партнеров и формой, которую набрал Александр", – приводит слова наставника официальный сайт промоутерской компании Мир бокса.

"Слова Дэвида Прайса, вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Александр Поветкин является очень серьезным соперником для него. На сегодняшний день Александр Поветкин проходит все необходимые допинг-процедуры, регламентированные ВАДА", – добавил менеджер боксера Дмитрий Иванов.

Ранее Дэвид Прайс выразил надежду, что бой с Александром Поветкиным будет честным с точки зрения допинга.

Напомним, поединок Поветкин – Прайс состоится в андеркарде вечера бокса Джошуа – Паркер, который пройдет 31 марта в Кардиффе (Уэльс).

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Теги: бокс, Иван Кирпа, Александр Поветкин, Дэвид Прайс
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Комментариев (3)
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Москвич  (аноним)  19.03.2018, 15:50
Оценка:  +2
Москвич
Кто то в этом поединке получит пиздюлем, мама не горюй....)))). Может быть наш Саша))))
Peyot    19.03.2018, 15:55
Оценка:  +1
Peyot
скорее всего так и будет. Пипеткин может и стал бы чемпионом елси бы не загубил свою карьеру оставшись на расее. Если бы поехал в америку англию германию или хотя бы в К2 промоушенс у него были бы шансы. А так пельмени остарин мельдоний и вечный претендент на бой с чемпионом...
Peyot    19.03.2018, 15:30
Оценка:  +1
Peyot
я обхохочусь когда Прайс вырубит пипеткина который возможно первый раз в жизни выйдет на бой без допинга так ак бой не в рф пробы фиг подмениш.
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