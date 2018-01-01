Джейкобс: Команда Альвареса ищет лазейки для обмана

Дэниел Джейкобс не верит в случайность с положительной допинг-пробой Сауля Альвареса.

Американский боксер среднего веса Дэниел Джейкобс считает, что Сауль Альварес пытается обмануть, рассказывая историю о зараженном мясе.

"Я думаю, это о многом говоритю. Никого не удивляет, когда боксеры попадаются на допинге. Но случай с Альваресом удивил, потому что все считали его невинным. Эти ребята ищут лазейки для обмана, и это дерьм*во.

Я бы не смог жить с мыслью о том, что мне пришлось кого-то обмануть. Если бы я навредил сопернику, будучи на стероидах, то однажды просто не смог бы снова выйти в ринг. Я бы не смог жить с этим", - сказал Джейкобс в интервью MreckTV.

Ранее сообщалось, что последние три допинг-пробы Альвареса оказались отрицательными.

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