Переключиться на мобильную версию

Джошуа - Паркер: промо видео боя

Комментариев: 0
Энтони Джошуа и Джозеф Паркер встретятся в Кардиффе 31 марта.

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером.

Их объединительный бой пройдет 31 марта в Кардиффе на арене Миллениум. Ранее сообщалось, что Паркер прибыл в Лондон, где продолжит подготовку к бою с Джошуа.

Предлагаем вашему вниманию промо видео боя Джошуа – Паркер:

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бокс, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь