Джошуа - Паркер: промо видео боя

Энтони Джошуа и Джозеф Паркер встретятся в Кардиффе 31 марта.

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером.

Их объединительный бой пройдет 31 марта в Кардиффе на арене Миллениум. Ранее сообщалось, что Паркер прибыл в Лондон, где продолжит подготовку к бою с Джошуа.

Предлагаем вашему вниманию промо видео боя Джошуа – Паркер:

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