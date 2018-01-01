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Релиха обязали провести защиту с Трояновским

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Сторонам боксеров дали месяц, чтобы договориться о поединке.
Релих защиту титула проведет в бою с Трояновским
Релих защиту титула проведет в бою с Трояновским
boxingscene.com

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определила следующего соперника для своего чемпиона в весе до 63,5 кг белоруса Кирилла Релиха.

Релих свою дебютную защиту титула проведет против бывшего чемпиона мира Эдуарда Трояновского из России.

WBA постановила сторонам, представляющим боксеров, в течении 30 дней договориться о проведении боя иначе состоятся промоутерские торги.

Напомним, Релих победил в бою за вакантный чемпионский титул единогласным решением, перебоксировав кубинца Рансеса Бартелеми.

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Теги: Кирилл Релих, бокс, Эдуард Трояновский, WBA
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