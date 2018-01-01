Переключиться на мобильную версию

Гвоздик - Амар: статистика боя

Комментариев: 0
Украинец Александр Гвоздик за бой выбросил почти 1000 ударов.
Статистика ударов Гвоздик - Амар
Статистика ударов Гвоздик - Амар
boxingscene.com

Украинец Александр Гвоздик завоевал титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, одержав победу в поединке с французом Мехди Амаром.

Согласно компьютерной статистике CompuBox, Гвоздик нанес значительно большее количество ударов. Украинец выбросил 960 ударов, 256 из которых (26.7%) оказались точными. Амар нанес 536 удара, попав по сопернику 135 раз (25,2% точных ударов).

Что касается статистики силовых ударов, то тут украинец также имел преимущество: из 492 выброшенных ударов, 176 легли точно в цель, тогда как Амар нанес 92 точных силовых удара из 337 выброшенных (27%).

Смотрите также полное видео боя Гвоздик - Амар

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Гвоздик, бокс, WBC
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь