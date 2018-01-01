Гвоздик - Амар: статистика боя

Украинец Александр Гвоздик за бой выбросил почти 1000 ударов.

Украинец Александр Гвоздик завоевал титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, одержав победу в поединке с французом Мехди Амаром.

Согласно компьютерной статистике CompuBox, Гвоздик нанес значительно большее количество ударов. Украинец выбросил 960 ударов, 256 из которых (26.7%) оказались точными. Амар нанес 536 удара, попав по сопернику 135 раз (25,2% точных ударов).

Что касается статистики силовых ударов, то тут украинец также имел преимущество: из 492 выброшенных ударов, 176 легли точно в цель, тогда как Амар нанес 92 точных силовых удара из 337 выброшенных (27%).

Смотрите также полное видео боя Гвоздик - Амар

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