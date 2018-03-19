Президент WBC: У нас был конфликт с Альваресом, но в ситуации с допингом мы нейтральны

Маурисио Сулейман напомнил о конфликте организации с Саулем Альваресом.

Президент WBC Маурисио Сулейман объяснил свою позицию по отношению к мексиканскому боксеру Саулю Альваресу, в допинг-пробе которого было обнаружено запрещенное вещество.

"Альварес добровольно вступил в программу Чистый бокс и уже больше пяти лет тестируется WADA перед боями. Мы считаем, что поскольку ранее у него не было положительных результатов на допинг, то этот тест можно считать случайностью. Это доказывает, что Чистый бокс работает правильно", - заявил Сулейман в интервью Forbes.

Сулейман также сказал, что допускает вероятность попадания запрещенного вещества в организм Канело с мясом.

"Как у спортсмена высокого уровня, у него наверняка очень сильная команда, но всегда существует человеческий фактор. Он был в Мексике, постоянно ездил на разные мероприятия. Возможно, во всем виновата одна закуска, один стейк или одно тако.

Я не пытаюсь защищать Альвареса. Поверьте мне, и у WBC, и у меня был опыт плохих отношений с ним. Всем известно, что у него были проблемы с WBC. Но в этой ситуации мы должны сохранять нейтралитет и быть справедливыми, и справедливость должна преобладать", - сказал Сулейман.

Ранее сообщалось, что Маурисио Сулейман выразил полное доверие Саулю Альваресу в ситуации с допингом.

Напомним, бой-реванш Головкин - Альварес состоится 5 мая в Лас-Вегасе.

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